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16:02 (мск), источник: Газета.Ру

Сарик Андреасян объяснил победу Comedy Club над КВН

Режиссер Сарик Андреасян назвал ключевое преимущество Comedy Club перед КВН. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала издания «Вокруг ТВ».

Источник: РИА "Новости"

По словам постановщика, юмористическое детище ТНТ выходило на экраны чаще, что позволяло их юмору быть более злободневным и не устаревать.

«Почему Comedy Club победил КВН? Потому что КВН выходил раз в три месяца, а Comedy Club каждую неделю. Кроме того, вопрос актуальности. Через неделю об этом шутят, а не через три месяца, когда это уже не имеет значения», — заявил Андреасян.

По мнению режиссера, актуальностью объясняется и нынешняя популярность Telegram-каналов: «Вы съели тортик — я об этом тут же узнал. Мы не ждем встречи через две недели, чтобы узнать, как вы провели тот день. Мы живем в эпоху, когда все быстро. Это нужно принять».

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