Радиопередатчик размером с пчелу сделает полеты дронов в России безопасными

Устройство основано на технологии Автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В), которая позволяет воздушным судам и диспетчерским пунктам видеть объект на приборах.
«В целях предотвращения возможных конфликтов между воздушными судами и беспилотниками в России впервые создано малогабаритное радиопередающее устройство для БПЛА. Это микро-излучатель сквиттеров массой всего 48 грамм и размером чуть больше пчелы», — сказал Бабуров.
По его словам, в первую очередь он предназначен для легких беспилотников весом от 30 до 750 килограммов. Планируется создать линейку излучателей, отличающихся по габаритам, массе и мощности.
Уже изготовлен опытный образец мощностью 2 ватта, который позволит обнаруживать БПЛА на дальности 3−5 километров. Версия излучателя мощностью 20 ватт будет предназначена для обнаружения беспилотников на дальности 30−40 километров, а устройство мощностью 200 ватт обеспечит видимость беспилотников на дальности до 300 километров.
«Мы делаем беспилотники видимыми, предупреждаем большие воздушные суда о наличии в воздухе беспилотника для повышения безопасности полетов. По сути это пассивная система предупреждения столкновения в воздухе», — сказал Бабуров.
Он сообщил, что компания «Навигатор» уже ведет работы по сертификации опытного образца, который по планам будут испытывать на БПЛА коптерного типа.
«Мы действуем на опережение, ведь очевидно, что беспилотники в ближайшем будущем должны стать полноправными участниками единого воздушного движения. При создании полной линейки такими радиопередатчиками могут быть оснащены все российские беспилотники. Устройство мощностью 20 ватт мы планируем создать в 2023 году», — сказал Бабуров.