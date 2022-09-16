04:16 (мск), источник: ТАСС
Папа Римский критически отозвался о состоянии западного мира
ВАТИКАН, 16 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск критически высказался о Западе, заявив, что тот сейчас не может быть показательным примером.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен», — сказал он на пресс-конференции для своего пула, в который входит корреспондент ТАСС, по пути из Казахстана.
«Запад пошел ошибочными путями, например в плане социальной справедливости <…>. [Запад] сегодня самое большое кладбище не Европы, но человечества. Запад забывает принимать [мигрантов], когда нуждается в людях. Что мы думаем о демографической зиме? Нам нужны люди в Испании, в Италии. <…> Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?» — отметил понтифик.
По его мнению, это проблема «понимания ценностей».
Франциск напомнил, что не самая благополучная социально-экономическая ситуация становится почвой для распространения популизма. Он полагает, что Европе нужно вернуться к основополагающим ценностям. «Мы сейчас не на высоте, чтобы помогать другим народам», — считает Папа Римский.