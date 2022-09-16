Ученые нашли способ диагностировать болезни по выдыхаемому воздуху

«Процесс происходит следующим образом: пациент дышит в специальную подогреваемую трубку, на конце которой находится одноразовый мундштук, соединенную с прибором. Запись спектра для выдыхаемого воздуха пациента занимает 30−50 секунд. Непосредственно прибор — PTR-TOF масс-спектрометр — выпускается австрийской фирмой, оригинальной разработкой является сам метод оценки молекулярного состава выдыхаемого воздуха», — рассказал директор центра персонализированной кардиологии, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов.
Преимущества метода — неинвазивность, точность (более 95%) и быстрота — анализ занимает менее минуты, объяснили разработчики новой технологии.
Разработка уже используется в центре «Клиники управления здоровьем» Сеченовского университета. На сегодняшний день проведены исследования состава выдыхаемого воздуха для 181 пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 156 пациентов с онкологическими заболеваниями, 120 пациентов с другими заболеваниями.
В будущем технология может применяться для выявления широкого спектра заболеваний — в первую очередь для диагностики болезней, передающихся воздушно-капельным путем, полагает врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Светлана Сунчелеева.
«Это COVID-19, ОРВИ, заболевания герпетической группы, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра. По выделяемым в воздух частицам можно определить тип вируса и его концентрацию. И тогда можно посчитать вирусную нагрузку на разные дни течения болезни, определить необходимость принятия карантинных мер в школе или на работе», — отметила эксперт.