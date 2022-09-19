В палатках и с императором: кто прощался с Елизаветой II. Фоторепортаж

На фото: принц Уильям (в первом ряду, в центре), принц Гарри (во втором ряду, в центре), принцесса Евгения (в первом ряду справа), принцесса Беатрис (в первом ряду слева), Зара Тиндалл (в третьем ряду слева), леди Луиза Виндзор (во втором ряду слева), Джеймс, виконт Северн (во втором ряду справа), Вестминстер-холл, Лондон, 17 сентября.
Сегодня, 19 сентября, после десятидневного официального траура пройдут похороны королевы Елизаветы II в Лондоне.
На фото: люди отдают дань памяти королеве Елизавете II, Вестминстер-холл, Лондон, 18 сентября.
До официальных похорон к гробу Елизаветы II выстраивалась очередь из скорбящих. В пятницу она достигла пяти миль (около восьми км), а время ожидания в ней составляло до 24 часов. Как сообщает The Guardian, в воскресенье (18 сентября) в 22:30 к гробу королевы были допущены последние люди, стоявшие в очереди.
На фото: король Карл III машет рукой из своей машины толпе у Букингемского дворца, 19 сентября.
The Guardian сообщает, что сегодня (19 сентября) городские власти ожидают, что придет около 1 млн человек к королевскому дворцу и Гайд-парку. Вчера (18 сентября) данные Trainline показали, что спрос на транспортные услуги в Лондоне на 19 сентября возрос на 56% по сравнению с предыдущей неделей.
На фото: люди возлагают цветы у ворот Виндзорского замка.
«Мы были безмерно тронуты всеми, кто взял на себя труд прийти и отдать дань уважения моей дорогой матери, покойной королеве», — заявил король Карл III.
На фото: президент США Джо Байден, первая леди Джилл Байден (справа) и посол США в Великобритании Джейн Хартли, Вестминстер-холл, 18 сентября.
«Вам повезло, что она была у вас 70 лет. Нам всем повезло», — сказал Байден. Он также назвал королеву «порядочной, благородной и полностью посвященной служению».
На фото: фотографии королевы Елизаветы II в окнах дома и очередь на вход в Виндзорский замок.
На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Макрон, Вестминстер-холл, 18 сентября.
На фото: люди, стоящие в очереди к гробу Елизаветы II возле Тауэрского моста.
На фото: король Бельгии Филипп и королева Матильда, Вестминстер-холл, 18 сентября.
На фото: наследный принц Греции Павлос, Вестминстер-холл, 18 сентября.
На фото: кэмпинг в Лондоне, 18 сентября.
Перед Букингемским дворцом разбили палаточный лагерь, чтобы удерживать свои места в первом ряду и отдать дань уважения королеве. «Я просто хотела получить идеальное место, чтобы засвидетельствовать свое почтение прекрасной женщине. Люди действительно пытаются протолкнуться сейчас», — сказала 52-летняя женщина из лагеря.
На фото: император Японии Нарухито (справа), Вестминстер-холл, 18 сентября.
На фото: премьер-министр Лиз Трасс и ее муж Хью О’Лири на Даунинг-стрит, 10, 18 сентября.
На фото: король Норвегии Харальд, Вестминстер-холл, 18 сентября.
На фото: люди в ожидании похорон королевы Елизаветы II на Парламентской площади, Лондон, 18 сентября.