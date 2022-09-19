14:36 (мск), источник: Леди Mail.ru
Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям посетили прощание с Елизаветой II
Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.
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19 сентября в Лондоне состоялись похороны королевы Великобритании Елизаветы II.
Из Вестминстер-холла, где накануне проходило прощание с королевой, гроб перенесли в Вестминстерское аббатство. Вслед за ним шли наследники королевы: король Карл III, принцесса Анна, принцы Эндрю, Эдвард, Уильям и Гарри.
В Вестминстерском аббатстве собрались остальные члены королевской семьи, в том числе королева Камилла, принцесса Уэльская Кейт, Меган Маркл, принцессы Беатрис и Евгения с мужьями, герцогиня Уэссекская, дети принцессы Анны, дети и внуки принцессы Маргарет и другие родственники Елизаветы II.
Кроме того, на мероприятии присутствовали бывшие премьер-министры Великобритании с семьями, а также главы других государств и представители монарших семей.
Среди них были: президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит, президент США Джо Байден с супругой Джилл, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн с супругой королевой Ранией, король Испании Филипп VI с королевой Летицией, князь Монако Альбер II с княгиней Шарлен, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, японский император Нарухито с супругой и другие.
Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.
После отпевания королеву похоронят в присутствии семьи в соборе Святого Георгия в Виндзоре, рядом с ее супругом, принцем Филиппом, родителями — королем Георгом 5 и королевой Елизаветой и сестрой, принцессой Маргарет.
Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.