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16:24 (мск), источник: © РИА Новости

Школьники обязаны посещать «Разговоры о важном», заявили в Минпросвещения

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уроки «Разговоры о важном» являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения России.

Источник: © РИА Новости

«В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что методическими рекомендациями к проведению занятий не предусмотрено выставление оценок школьникам и домашние задания.

«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

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