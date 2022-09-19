Школьники обязаны посещать «Разговоры о важном», заявили в Минпросвещения

«В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что методическими рекомендациями к проведению занятий не предусмотрено выставление оценок школьникам и домашние задания.
«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.
Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.