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17:05 (мск), источник: Газета.Ру

В России создали искусственную зубную эмаль тверже натуральной

Российские ученые придумали способ получения минерализованных структур, схожих с зубной эмалью.

Источник: РИА "Новости"

Статья об этом опубликована в Results in Engineering.

Зубная эмаль является самой твердой тканью в человеческом теле, поскольку должна хорошо противостоять истиранию и давать способность грызть твердую пищу. При этом человеческая эмаль регенерирует очень медленно, а в случае кариеса и вовсе нарушает свою целостность без шансов на естественное восстановление.

Павел Середин из Уральского федерального университета и его коллеги смогли получить искусственную эмаль, структура которой почти идентичная натуральной, а твердость выше. Прочность натуральной эмали обеспечивает минерал гидроксиапатит, и именно с выращиванием структур из них экспериментировали ученые.

Полученный материал наносили на поверхность живого зуба, после чего исследовали формирование минерализованного слоя с помощью электронного и атомного силового микроскопов, а также рамановской спектроскопии. В результате выяснилось, что материал образует слой толщиной 300−500 нанометров, со множеством кристаллов, расположенных идентично структуре природной зубной эмали.

Авторы надеются, что их разработку можно будет использовать для лечения зубов пациентов.

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