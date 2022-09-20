Коэффициент распространения ковида в Москве опустился до минимума с начала июня

В последний раз показатель в столице был ниже 8 июня, когда он составлял 0,66.
В стране в целом индикатор опустился с 1,13 до 1. Ниже этого уровня он в четырех из десяти регионов с наибольшей заболеваемостью — Москве, Подмосковье (0,92), Красноярском крае (0,9) и Ростовской области (0,79).
В шести регионах коэффициент превышает единицу. Это Самарская (1,05), Свердловская (1,18), Воронежская (1,19) и Нижегородская (1,39) области, Пермский край (1,13) и Санкт-Петербург (1,11).
Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.