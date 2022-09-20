13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: «совы» больше предрасположены к диабету и болезням сердца
Все дело в инсулине — гормоне, который регулирует углеводный обмен, утилизирует глюкозу и запасает полученную из еды энергию.
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Новое исследование, опубликованное в журнале Experimental Physiology, доказывает, что циклы сна и бодрствования сильно влияют на метаболизм и пищевые привычки. Сотрудники Рутгерского университета и Университета Вирджиния обнаружили, что у организма тех, кто поздно ложится спать, снижается способность перерабатывать жиры в энергию.
В начале эксперимента 51 участника разделили на две группы по хронотипу (естественной склонности бодрствовать и спать в определенное время дня), предварительно замерив все необходимые для анализа данные, а именно: индекс массы и состав тела, чувствительность к инсулину и тип метаболизма. В течение недели они должны были держать диету и не есть в ночное время.
Также добровольцы должны были выполнять 15-минутные упражнения на беговой дорожке: одну — в спокойном темпе, а вторую — интенсивную и с наклоном, который увеличивался каждые две минуты. Исследователи обнаружили, что в организме «жаворонков» жир выступает основным источником энергии, который тратится во время бодрствования, притом как во время выполнения физических упражнений, так и в спокойном состоянии.
Все дело в инсулине — гормоне, который регулирует углеводный обмен, утилизирует глюкозу и запасает полученную из еды энергию. «Жаворонки» чувствительны к нему и потому их организм максимально использует полученный заряд во время бодрствования. В свою очередь организм «сов» из-за циркадных ритмов и устойчивости к инсулину использует другие, зачастую дополнительные источники энергии — к примеру, углеводы.
Из-за нарушения обмена веществ жиры копятся в сосудах и повышают вероятность развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Причины метаболических «сдвигов» пока что остаются загадкой, но американские ученые планируют изучить этот вопрос в ближайшем будущем.
Недавно ученые выяснили, что время приема пищи влияет на настроение. В частности, ночные перекусы увеличивают тревогу и депрессию.
Олеся Маевская