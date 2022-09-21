Муцениеце призналась, что пошла бы на свадьбу к экс-супругу Прилучному

Актриса Агата Муцениеце призналась в интервью Юлии Меньшовой, что пошла бы на свадьбу к экс-супругу Павлу Прилучному, который 25 августа женился на своей коллеге Зепюр Брутян. Она также не понимает, почему бывший муж не позвал на торжество их общих детей.
«Если бы пригласили, то я бы пошла на свадьбу. А почему нет? Ловила бы букет невесты. А если бы еще и поймала его… А еще я не понимаю, почему он не позвал детей на свадьбу. Это ведь большое событие в жизни. Мийка могла бы в красивом платье разбрасывать лепестки, а Тимоха подавать кольца, это было бы так трогательно. Я считаю, если все отлично в отношениях между людьми, все выздоровели после развода, то так должно было быть», — заявила артистка.
Павел Прилучный рассказывал, что девятилетний сын и шестилетняя дочь быстро подружились с его новой женой. До свадьбы он вместе с детьми и возлюбленной отдыхал в Турции, где Тимофей и Мия смогли лучше узнать Зепюр Брутян. Агата Муцениеце призналась, что бывший муж не сказал ей о таком «семейном путешествии». Такая же история была и во время его отпуска с Мирославой Карпович — после развода Павел Прилучный уехал в Крым с актрисой, взяв сына и дочь. Артистка отметила, что никак не может повлиять на экс-супруга, поскольку он агрессивно настроен по отношению к ней и все советы воспринимает в штыки.
Ранее Прилучный признался, что познакомился с Брутян, когда состоял в браке с Агатой Муцениеце.