11:39 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 53 335 случаев заражения коронавирусом за сутки
Умерли 104 заболевших.
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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 335, летальных исходов из-за ковида — на 104. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 53 457 случаев заражения и 106 смертей, всего с начала пандемии — 20 694 894 и 386 551 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 57 625 против 57 019 днем ранее, до 19 652 187.
За сутки в России госпитализировали 3 915 заболевших ковидом против 3 719 днем ранее (рост на 5,3%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 37, еще в 6 ситуация осталась без изменений.