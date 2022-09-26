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10:51 (мск), источник: Известия

Американский рэпер 6IX9INE признался во лжи своей страны про Россию

Американский рэпер Tekashi69 (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) с псевдонимом 6IX9INE выступил с концертом в Москве и поделился своими впечатлениями о России в интервью «Известиям».

Источник: AFP 2022

«Мое решение — это мое решение. Я люблю Россию. И люди врут в США, когда говорят про войну. Когда я приехал в Россию, вы пришли, и вы нормальные, и вы делаете всё правильно», — поделился Tekashi69.

Несмотря на отмену первого российского хип-хоп фестиваля Banger Fest, на котором рэпер должен был выступить, он всё же решил посетить Россию и дать сольный концерт.

Tekashi69 добавил, что приехал в Москву без охраны и при этом чувствует себя в безопасности.

«Россия впечатлила меня. Мы приехали, показали свою любовь. И поедем домой. Меня переполняет любовь. Спасибо большое», — заключил артист.

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