Американский рэпер 6IX9INE признался во лжи своей страны про Россию

«Мое решение — это мое решение. Я люблю Россию. И люди врут в США, когда говорят про войну. Когда я приехал в Россию, вы пришли, и вы нормальные, и вы делаете всё правильно», — поделился Tekashi69.
Несмотря на отмену первого российского хип-хоп фестиваля Banger Fest, на котором рэпер должен был выступить, он всё же решил посетить Россию и дать сольный концерт.
Tekashi69 добавил, что приехал в Москву без охраны и при этом чувствует себя в безопасности.
«Россия впечатлила меня. Мы приехали, показали свою любовь. И поедем домой. Меня переполняет любовь. Спасибо большое», — заключил артист.