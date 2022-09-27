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10:47 (мск), источник: Life.ru

Британцам представили новый королевский шифр Карла III

Новый королевский шифр, используемый на военной форме и почтовых ящиках, представлен в Великобритании после смерти Елизаветы II и вступления на престол Карла III. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Букингемский дворец.

Изменённая монограмма состоит из изображения короны Тюдоров и инициалов имени и титула нового монарха — C (Charles, Карл) и R (Rex — лат. король) — с римской цифрой III, которые оформлены в цвете золота. При этом в Шотландии в шифре, выполненном в чёрном цвете, изображена шотландская корона. Новый национальный шифр лично выбирал Карл III — у него было десять вариантов от геральдической палаты Великобритании.

Монограмма Елизаветы II от новой, помимо инициала имени, отличалась наличием в ней короны святого Эдуарда. А Карл III после вступления на престол остановился на короне Тюдоров. Новая монограмма будет использоваться преимущественно на почтовых ящиках и государственных зданиях, военной и полицейской форме, а также в официальных документах. Старые королевские шифры будут заменяться по всей стране постепенно.

Как ранее сообщала газета The Guardian, не менее двух лет понадобится для того, чтобы заменить находящиеся в обращении британские банкноты с портретом Елизаветы II. На новых деньгах будет размещено изображение нового британского короля.

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