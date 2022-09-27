Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
16:50 (мск), источник: © РИА Новости

Умер Борис Моисеев

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил РИА Новости арт-директор певца Сергей Горох.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — сказал собеседник агентства.

Дату церемонии прощания и похорон пока не определили.

Певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Белоруссии. В 1964-м он поступил в Белорусское хореографическое училище, и через десять лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова «Ясь и Янина». В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас». Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек», «Ангел». После перенесенного в 2010 году инсульта артист редко появлялся на публике и участвовал в телешоу.

Борис Моисеев
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях в Донбассе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта