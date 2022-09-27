Умер Борис Моисеев

«Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — сказал собеседник агентства.
Дату церемонии прощания и похорон пока не определили.
Певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Белоруссии. В 1964-м он поступил в Белорусское хореографическое училище, и через десять лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова «Ясь и Янина». В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас». Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек», «Ангел». После перенесенного в 2010 году инсульта артист редко появлялся на публике и участвовал в телешоу.