13:22 (мск), источник: РБК Life
Ученые выяснили одну из главных причин старения человека
Она влияет на организм больше, чем курение.
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Несчастный человек состарится быстрее, чем курильщик, о выводах международной группы исследователей пишет The Guardian.
Ученые выяснили, что негативные чувства, которые человек испытывает во время депрессии и одиночества, прибавляют к его возрасту полтора года, ускоряя процессы старения.
Исследователи провели связь между «биологическим возрастом» и душевным равновесием человека. Если «хронологический возраст» рассчитывается от даты рождения, то «биологический» зависит от реального старения организма.
Чтобы составить цифровую модель возраста, исследователи из компании Deep Longevity (разрабатывает алгоритмы для продления долголетия), Стэнфордского и Гонконгского университетов изучили данные почти 5 тыс. человек. Смотрели на уровень холестерина и глюкозы, артериальное давление, индекс массы тела, функцию легких. Обнаружилось, что не только вышеперечисленные факторы здоровья влияют на темпы старения.
«Психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, добавляют до 1,5 лет к биологическому возрасту. Забота о своем психологическом здоровье — это самый большой вклад, который можно внести в замедление темпов старения», — приводит издание выводы ученых.
Команда также выяснила, что курящие люди стареют быстрее на год с лишним, чем их некурящие сверстники. Семейная жизнь снижает биологический возраст, но не намного (7 месяцев).
Полученные данные прокомментировал профессор психологии и эпидемиологии Университетского колледжа Лондона Эндрю Стептоу. Он сказал, что для подтверждения гипотезы о зависимости скорости старения от стрессов надо провести долгосрочное наблюдение. По его словам, маловероятно, что одиночество может сильнее ухудшать здоровье, чем курение. Ведь изучались данные, собранные в один момент времени. Профессор отметил, что «важно проверить, сбываются ли эти прогнозы, повторяя тестирование в течение нескольких лет».