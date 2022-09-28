Срочников могут мобилизовать только после их увольнения в запас

«Могут, но только после его увольнения в запас», — говорится в ответе на вопрос, может ли быть мобилизован солдат-срочник, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре текущего года.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется семей, в которых воспитываются от четырех детей до 16 лет, студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса.
Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» был запущен 1 марта правительством РФ для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам и противодействия распространению недостоверной информации.