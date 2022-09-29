Исполнитель песни Gangsta’s Paradise Кулио умер в возрасте 59 лет

Отмечается, что вечером в среду парамедиков вызвали в дом музыканта в Лос-Анджелесе для оказания неотложной медицинской помощи, однако, когда они прибыли туда, им осталось только констатировать смерть артиста.
Полиция начала расследование смерти, при этом на данный момент у них нет подозрений в насильственной смерти. Предположительно, у рэпера остановилось сердце.
Coolio появился на рэп-сцене Лос-Анджелеса в конце 1980-х, но особенно популярным стал в 1995 году, когда выпустил саундтрек Gangsta’s Paradise к фильму с «Опасные умы» Мишель Пфайффер.
Также он был известен благодаря трекам Fantastic Voyage, 1,2,3,4 (Sumpin' New) и It’s All the Way Live (Now), которые регулярно попадали в топ-чарты.