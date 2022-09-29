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06:04 (мск), источник: Известия

Исполнитель песни Gangsta’s Paradise Кулио умер в возрасте 59 лет

Один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise американский рэпер Coolio (настоящее имя — Артис Леон Айви младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя.

Источник: Reuters

Отмечается, что вечером в среду парамедиков вызвали в дом музыканта в Лос-Анджелесе для оказания неотложной медицинской помощи, однако, когда они прибыли туда, им осталось только констатировать смерть артиста.

Полиция начала расследование смерти, при этом на данный момент у них нет подозрений в насильственной смерти. Предположительно, у рэпера остановилось сердце.

Во время загрузки произошла ошибка.

Coolio появился на рэп-сцене Лос-Анджелеса в конце 1980-х, но особенно популярным стал в 1995 году, когда выпустил саундтрек Gangsta’s Paradise к фильму с «Опасные умы» Мишель Пфайффер.

Также он был известен благодаря трекам Fantastic Voyage, 1,2,3,4 (Sumpin' New) и It’s All the Way Live (Now), которые регулярно попадали в топ-чарты.

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