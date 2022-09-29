16:39 (мск), источник: РБК Life
Королева Дании лишила своих внуков всех титулов
Маргрете на данный момент единственная правящая королева Европы.
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Королева Дании лишила титулов четырех из восьми своих внуков. По официальной версии дворца, Маргрете пошла на такой шаг, чтобы позволить детям ее младшего сына, принца Иоахима, жить нормальной жизнью, пишет Guardian.
«С 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза, а их прежние титулы принца и принцессы Дании перестанут существовать», — говорится в заявлении королевского дворца.
У принца Иоахима четверо детей от двух браков: Николай, Феликс, Хенрик и Афина в возрасте от десяти до 23 лет. Мать двух старших сыновей принца Иоахима Александра Кристина Мэнли, подчеркивает Guardian, сообщила датским СМИ, что «шокирована» этим решением. «Это пришло из ниоткуда. Дети чувствуют себя отверженными», — сказала графиня Александра ежедневной газете BT. «Они не могут понять, почему у них крадут их личность», — считает графиня Фредериксборгская.
При этом четверо других внуков королевы, дети наследного принца Фредерика, сохранят свои титулы. Издание сообщает, что Маргрете в этом случае последовала примеру других королевских семей в Европе.
В начале сентября Книга рекордов Гиннесса почтила память Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Организация перечислила все основные достижения монарха, назвав ее «королевой-рекордсменкой». Елизавета II установила рекорд по самому продолжительному сроку правления, оставаясь на троне на протяжении 70 лет — с 1952 по 2022 год.