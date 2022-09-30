09:40 (мск), источник: Газета.Ру
Биологи выяснили, что загрязнение воздуха может повышать риск инсульта
Ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу обнаружили, что грязный воздух увеличивает риск развития инсульта.
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Исследование опубликовано в журнале Neurology.
В исследовании приняли участие 318 тысяч британцев со средним возрастом 56 лет. На момент начала наблюдения у них не было инсульта или сердечных заболеваний в анамнезе. За 12 лет 5967 человек перенесли инсульт, а 1020 человек впоследствии скончались.
Авторы обнаружили, что увеличение содержания мелких твердых частиц в воздухе на 5 мкг/м3 увеличивало риск первого инсульта у здорового человека на 24%, а смерти — на 30%. Также оказалось, что оксид азота и диоксид азота связаны с повышенным риском инсульта и смерти. Эти закономерности сохранялись и после поправки на другие факторы, включая курение и уровень физической активности.
Результаты не доказывают, что загрязнение воздуха вызывает инсульт, сердечно-сосудистые заболевания или смерть, но только показали связь. Главное ограничение исследования заключается в том, что воздействие загрязнения воздуха оценивалось лишь в начале исследования и только на основе района, где проживали участники.