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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: © РИА Новости

Большинство россиян высказали своё доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие выразили только 16,5% опрошенных.

Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют 15% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 19 по 25 сентября среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

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