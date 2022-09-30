Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян высказали своё доверие президенту РФ Владимиру Путину, недоверие выразили только 16,5% опрошенных.
Деятельность президента одобряют 76% граждан, не одобряют 15% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 19 по 25 сентября среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.