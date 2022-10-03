Южная Корея, Китай, Индия: в какие страны Россия экспортирует свои товары

Китай закупает у России нефть, каменный уголь, дерево, турбовинтовые и турбореактивные двигатели, газ, металлы, руду, целлюлозу, лесоматериалы, полиэтилен, концентраты драгоценных металлов, удобрения и ракообразных.
Как сообщило главное таможенное управление Китая, в январе-июле 2022 года товарооборот между странами вырос на 29% в годовом исчислении, до $97,7 млрд.
Крупную торговлю Россия ведет с такими латиноамериканскими странами, как Бразилия, Аргентина, Мексика и Эквадор.
Страны закупают в России продукты тяжелой и химической промышленности: нефть, железо, сталь, каменный уголь, алюминий, минеральные и химические удобрения, а также каучук, пшеницу, меслин, бумагу и картон.
Больше всего из стран Центральной Азии Россия экспортирует в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.
Что поставляет Россия в эти страны? В основном, нефть, металл, лес, уголь, автомобили и транспортное оборудование, товары химической промышленности, продовольствие.
Так, за первые семь месяцев 2022 года экспорт в Узбекистан увеличился на 26% (в стоимостном выражении) и составил 491 млн долларов. А за январь-апрель этого года товарооборот с Казахстаном превысил 7,2 млрд долларов США.
Россия экспортирует в Южную Корею, в основном, нефть, газ, каменный уголь, металлы, а также морепродукты, кукурузу, муку, мясные субпродукты, лесоматериалы и древесную целлюлозу.
По данным южнокорейской таможни, всего за первые четыре месяца этого года товарооборот между странами составил 9,3 миллиарда долларов, что на 24% больше прошлогодних показателей.
Россия поставляет в Индию минеральные продукты (включая руду и топливо), машины, оборудование и транспортные средства, драгоценные металлы и камни, продукты химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.
За первые шесть месяцев текущего года товарооборот России и Индии составил $11,5 млрд, следует из материалов Кремля ко встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди на полях недавнего саммита ШОС в Самарканде. Отмечается, что расширяется и экспорт российских углеводородов в Индию.
Основа российского экспорта в Африку — продовольствие, минеральные продукты, а также зерновые, растительное масло, аммиак, изделия из меди, лесоматериалы и радиолокационная аппаратура.
Традиционно Россия поставляет в страны Ближнего Востока минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию и военную продукцию.
В 2021 году общий оборот со странами этого региона достиг $20 млрд. Главными импортерами российских товаров являются Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль и Египет.
Что будет с экспортом в новых условиях?
Если ваша деятельность связана с экспортом и вы хотите узнать новые тренды, векторы и цели развития экспорта на годы вперед, вам стоит поучаствовать в главном экспортном форуме страны «Сделано в России», который состоится 20—22 октября в Москве, в ЦВЗ «Манеж».
На этом мероприятии вы можете найти ответы на любые вопросы, связанные с экспортом. Ведущие российские и зарубежные эксперты на пленарных сессиях, круглых столах и панельных дискуссиях расскажут все, что вы хотите знать об экспорте в новых условиях.
Гостей форума «Сделано в России» будет ждать иммерсивное выставочное пространство, где каждый желающий сможет познакомиться с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые российские компании отправляют на экспорт.
Кроме того, на форуме «Сделано в России» наградят лучших экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».
А еще будет объявлено о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда на внешние рынки — «Сделано в России». С его помощью доверие иностранных потребителей к российской продукции возрастет, экспортные поставки расширятся, а узнаваемость отечественных брендов повысится.
Участие в форуме «Сделано в России» бесплатное, зарегистрироваться для участия в нем можно тут.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.