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12:03 (мск), источник: Life.ru

Первая россиянка родилась в Донецке после воссоединения ДНР с РФ

В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства появилась на свет первая после вступления ДНР в состав России гражданка РФ. Малышку назвали Полина.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Вес и рост новорождённой находится в норме — 3,350 г и 52 см. Врачи отмечают, что девочка очень спокойная. Отвечая на вопрос журналистов, «мама первой россиянки Донбасса» призналась, что испытывает необычные ощущения.

«Уверен, что Полина вырастет настоящей патриоткой нашей Родины! Поздравляю родителей и новую гражданку РФ Полину!», — прокомментировал это событие в телеграм-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Ранее Лайф сообщал, что кабмин на год продлил выплаты на ипотеку для многодетных семей. Воспользоваться данной мерой могут семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

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