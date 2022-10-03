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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
3 октября, источник: © РИА Новости

«Госуслуги» создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек», — говорится в описании сервиса на портале.

Уточняется, что для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

Как ранее сообщило российское оборонное ведомство, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

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