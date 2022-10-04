Почти 70 тысяч россиян присвоили ИИН в Казахстане с 21 сентября

Получение ИИН в Казахстане является обязательным условием для открытия банковских счетов и платежных карт. Услуга по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства оказывается через ЦОНы. Срок изготовления номера — 1 рабочий день. ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр. Он нужен для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу, в национальных реестрах идентификационных номеров и в информационных системах государственных органов.
«Около 70 тысяч россиян с 21 сентября получили ИИН иностранцев. Наша задача для россиян присвоить ИИН… не только, чтобы они получили карточки. Для нас как для страны важно фиксировать их нарушения, пребывание, регистрацию. Поэтому присвоение ИИН — присвоение номера и фиксация во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать», — сказал Мусин журналистам в кулуарах правительства во вторник.
Замминистра цифрового развития Асет Турысов 27 сентября сообщал, что из-за массового обращения граждан РФ в центры обслуживания населения (ЦОНы) с заявлениями о присвоении ИИН увеличилась нагрузка на ЦОНы. За получением ИИН больше всего обращались россияне в Астане, Алма-Ате и в ряде приграничных городов. Для обеспечения работы этих центров в штатном режиме и сохранения комфортных условий для казахстанцев власти приняли решение перевести обслуживание иностранцев в отдельные усиленные ЦОНы.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.