11:32 (мск), источник: РБК Life
Названы 50 лучших баров мира. Победитель впервые не из США
Фирменный коктейль заведения — пунш из копченого молока.
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Составители ежегодного списка лучших баров мира World’s 50 Best Bars назвали победителя. Впервые за всю историю существования рейтинга заведение-победитель не из США или Великобритании, следует из списка.
Лучшим баром 2022 года стало заведение под названием «Paradiso». Оно находится в Барселоне. Попасть внутрь можно через холодильник — под него стилизована входная дверь. Фирменным коктейлем заведения считается пунш из копченого молока с бурбоном и пастой из кунжутного семени — тахини. Главным из закусок — вяленое мясо.
Серебро рейтинга второй год подряд у лондонского бара «Tayer & Elementary». Он делится на две части — для тех, кто хочет выпить общеизвестные напитки, второй — для искушенных гурманов, там барное меню регулярно пополняется десятками новых коктейлей. Третье место занял еще один бар из Барселоны — «Sips». Из приготовления каждого коктейля здесь устраивают шоу. Здесь переосмыслили традиционный бразильскую «Кайпиринью» и подают отличный паштет «Ан крут» и парфе из фуа-гра.
Четвертое место в рейтинге досталось «Licorería Limantour», который находится в Мехико. Фирменный коктейль — «Маргарита аль Пастор» со смесью кориандра и мяты. Всего же в заведении несколько десятков напитков на любой вкус. Пятое место отдали «Little Red Door». Бар располагается в историческом районе Парижа — Маре. В заведении отдают предпочтение односложным названиям, например, коктейль «Морковь». Работники заведения уверяют, что за простотой скрывается феерия вкуса.
В этом году составители не стали включать в рейтинг российские заведения. Однако в 2021 году петербургский «El Copitas» занял восьмое место, а в 2020-м он был 27-м. Бар располагается на Колокольной улице. В меню в основном мексиканские блюда и десятки напитков. Заведение работает только по вечерам и всего три дня в неделю — по четвергам, пятницам и субботам.
Ежегодный список составляется командой журнала World's 50 Best Bars, который связан с World's 50 Best Restaurants. Оба издания принадлежат британской компании William Reed Business Media. В составлении рейтинга участвовали более 650 экспертов в области напитков со всего мира, включая барменов, писателей и консультантов.