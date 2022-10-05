13:08 (мск), источник: Вокруг Света
Нейробиолог Давлетбаева объяснила, почему людям нравится запах цветов
Оказывается, у нашей привязанности к ароматам растений есть научное объяснение.
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Как люди различают запахи, рассказала порталу «Вокруг света» Виктория Давлетбаева — нейробиолог, консультант по биологии Домашней школы «ИнтернетУрок».
«Сначала летучие вещества попадают на рецепторные клетки в носу, электрохимический сигнал об этом передается в обонятельные луковицы внутри переносицы и идет в подкорковые центры, где эмоционально окрашивается в лимбической системе», — объясняет Виктория Давлетбаева.
После этого центр обоняния мозга в височном отделе обрабатывает сигнал, который осознается уже как запах. В передней коре формируется представление о предмете («пахнет розой») и сравнение его с другими уже известными запахами.
Большинство цветов не пахнет абсолютно ничем, а некоторые — чем-то совсем неприятным, например, тухлым мясом. Просто человек культивировал именно те цветы, что пахнут приятно.
Почему именно они нам нравятся? Я бы сказала, что причина в том, что из цветка затем образуется плод. Запах плодов и запах цветов очень часто совпадает. Растение эволюционно «заинтересовано», чтобы мы собирали и ели его плоды: это дает возможность перенести семена как можно дальше. Так растение распространяется и размножается.
Многие цветы, кстати, используют свой приятный запах, чтобы получить от животных полезные вещества. Например, тупайи — похожие на белок маленькие зверьки из джунглей Юго-Восточной Азии — используют цветок хищного кувшинчика в качестве… унитаза.
Попадающие внутрь экскременты растение перерабатывает в удобрения. Таким образом, у представителей флоры могут быть весьма неочевидные на первый взгляд причины быть красивыми и ароматными.