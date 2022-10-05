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18:55 (мск), источник: ТАСС

В санкционный список Украины попали Анна Седокова и Таисия Повалий

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Украинские певицы Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак попали в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщило в среду украинское издание «Экономическая правда».

Источник: РИА "Новости"

По его сведениям, в список, который был утвержден ведомством 30 сентября, вошли «артисты — граждане Украины Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак».

Ранее украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на источник сообщила, что в санкционном списке СНБО оказались российские бизнесмены Олег Дерипаска и Михаил Фридман, бывший президент Украины Виктор Янукович, украинский политик Виктор Медведчук, а также организаторы референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что СНБО принял решение о введении санкций против «значимых физических и юридических лиц России», но не уточнил, кто вошел в этот список. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в принятом 30 сентября перечне значатся «тысячи фамилий» представителей российского бизнеса, а также компаний.

Указ о введении в действие санкций против рекомендованных СНБО лиц и компаний должен подписать президент Украины.

1 октября в Минэкономики Украины сообщили, что ограничительные меры, которые руководству страны рекомендовал принять СНБО Украины, распространяются на более чем 3,6 тыс. человек. В ведомстве указали, что в список вошли представители высшего руководства России, в том числе их родственники и близкое окружение, командование Вооруженных сил РФ, руководители регионов, крупные предприниматели и артисты.

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