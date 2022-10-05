В санкционный список Украины попали Анна Седокова и Таисия Повалий

По его сведениям, в список, который был утвержден ведомством 30 сентября, вошли «артисты — граждане Украины Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак».
Ранее украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на источник сообщила, что в санкционном списке СНБО оказались российские бизнесмены Олег Дерипаска и Михаил Фридман, бывший президент Украины Виктор Янукович, украинский политик Виктор Медведчук, а также организаторы референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что СНБО принял решение о введении санкций против «значимых физических и юридических лиц России», но не уточнил, кто вошел в этот список. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в принятом 30 сентября перечне значатся «тысячи фамилий» представителей российского бизнеса, а также компаний.
Указ о введении в действие санкций против рекомендованных СНБО лиц и компаний должен подписать президент Украины.
1 октября в Минэкономики Украины сообщили, что ограничительные меры, которые руководству страны рекомендовал принять СНБО Украины, распространяются на более чем 3,6 тыс. человек. В ведомстве указали, что в список вошли представители высшего руководства России, в том числе их родственники и близкое окружение, командование Вооруженных сил РФ, руководители регионов, крупные предприниматели и артисты.