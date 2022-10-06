Археологи нашли в центре Москвы гигантскую курительную трубку XVIII века

«Одной из последних находок, обнаруженных на главной площадке этого лета — Тверской улице, в районе дома 10, стала уникальная большая курительная трубка. Это вторая подобная трубка, найденная в столице, первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас трубка находится в археологической мастерской, после того как завершится реставрация, ее передадут в музейный фонд», — приводятся слова главы департамента Алексея Емельянова.
Курительная трубка имеет граненую эллипсовидную чашку, украшена штампованным орнаментами каури (раковины моллюсков) и полупальметками (растительные узоры). Вес этой трубки намного больше обычных.
Вместе с курительными принадлежностями также обнаружили типичные предметы городского быта: монеты, помадные банки, стеклянные флаконы, пуговицы, посуду из фарфора, фаянса.
Моду на табак, табакерки и курительные трубки ввел император Петр I. Изначально собственного производства трубок в России не имелось. Пользовались исключительно импортными изделиями. Лондонский друг русского императора маркиз Перегрин Осборн Кармартен в апреле 1698 года получил семилетнее монопольное право на ввоз курительных принадлежностей и торговлю табаком в России. Московские приказы разослали во все города, дворцовые села и слободы «о том великого государя грамоты». Подданным же царь своим указом позволял «табак пить и другим образом употреблять по воле каждого невозбранно». Привычки жевать и нюхать табак в России тоже прижились. Но курительная трубка оказалась более популярной.