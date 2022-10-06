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12:00 (мск), источник: ТАСС

Археологи нашли в центре Москвы гигантскую курительную трубку XVIII века

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/ — Археологи нашли свыше 20 старинных курительных трубок и их фрагментов на Тверской улице в центре Москвы на глубине 830 см. Особой находкой специалистов стала хорошо сохранившаяся красноглиняная курительная трубка, изготовленная по фасону «тахта-чубук» размерами десять на шесть сантиметров, сообщила в четверг пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Одной из последних находок, обнаруженных на главной площадке этого лета — Тверской улице, в районе дома 10, стала уникальная большая курительная трубка. Это вторая подобная трубка, найденная в столице, первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас трубка находится в археологической мастерской, после того как завершится реставрация, ее передадут в музейный фонд», — приводятся слова главы департамента Алексея Емельянова.

Курительная трубка имеет граненую эллипсовидную чашку, украшена штампованным орнаментами каури (раковины моллюсков) и полупальметками (растительные узоры). Вес этой трубки намного больше обычных.

Как отметил Емельянов, невозможно точно сказать о происхождении этого артефакта, был ли это специальный заказ для одного покупателя или такую трубку могли держать в доме в качестве весомого предмета, показывающего приверженность хозяина моде того времени.

Вместе с курительными принадлежностями также обнаружили типичные предметы городского быта: монеты, помадные банки, стеклянные флаконы, пуговицы, посуду из фарфора, фаянса.

Моду на табак, табакерки и курительные трубки ввел император Петр I. Изначально собственного производства трубок в России не имелось. Пользовались исключительно импортными изделиями. Лондонский друг русского императора маркиз Перегрин Осборн Кармартен в апреле 1698 года получил семилетнее монопольное право на ввоз курительных принадлежностей и торговлю табаком в России. Московские приказы разослали во все города, дворцовые села и слободы «о том великого государя грамоты». Подданным же царь своим указом позволял «табак пить и другим образом употреблять по воле каждого невозбранно». Привычки жевать и нюхать табак в России тоже прижились. Но курительная трубка оказалась более популярной.

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