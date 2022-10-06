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13:17 (мск), источник: Газета.Ру

В России разработали мини-томограф для определения глубины наркоза

Сотрудники лаборатории «Бионические цифровые платформы» Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) работают над созданием мини-томографа для исследования функционального состояния мозга.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки «Приоритет 2030».

С помощью компактного томографа в перспективе можно будет определять глубину наркоза пациентов, чтобы держать человека в состоянии анальгезии (уменьшить болевую чувствительность), не перегружая его препаратами.

По словам разработчиков, мини-томограф можно применять в каретах скорой помощи, на дому или в походных условиях.

В существующих томографах для проведения исследования нужно поместить пациента внутрь аппарата. Разработка ученых позволяет узнать о состоянии пациента при наркозе, потере сознания или во сне, не помещая его внутрь — на существующих аппаратах этого сделать невозможно.

«Мы задумались о том, можно ли создать томограф для скорой помощи, который показывает состояние головного мозга хотя бы на уровне УЗИ. Наша разработка представляет собой две небольшие платы, которые визуализируют внутреннее распространение электрического сопротивления внутри черепной коробки. Устройство показывает, как изменяется соотношение жидких сред (кровь, ликвор, внутриклеточная жидкость) в разных структурах головного мозга. Это поможет врачам диагностировать такие состояния, как внутричерепные травмы или инсульт», — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник лаборатории, доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики СибГМУ Иван Толмачев.

Сейчас ученые работают над повышением скорости визуализации изображения.

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