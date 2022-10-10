Россияне сняли более 750 млрд рублей с начала частичной мобилизации

Правда, уже в конце прошлой недели спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений. В последние дни спрос упал до 14,4−35,5 млрд рублей, что вполне соответствует показателям до 22 сентября. До этого числа регулятор фиксировал отток от 8,1 млрд до 40,8 млрд рублей.
«Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность. Типичное проявление поведенческой экономики», — прокомментировал данные главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Кроме того, с постоянным снижением ключевой ставки банки снижали обещанную доходность. Поэтому некоторые люди после окончания срока действия договора не пожелали его продлевать.
В последний раз регулятор понизил ключевую ставку 16 сентября до 7,5%. Это решение, кстати, банки уже учли в своей процентной политике, заранее уменьшив обещанную доходность. В третьей декаде сентября максимальные ставки по крупнейшим кредитным организациям снизились до 6,5%, показывает мониторинг Центробанка. С таким уровнем ставок реальная доходность невозможна, поскольку они практически вдвое ниже инфляции.