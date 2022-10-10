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11:26 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 15 661 случай заражения ковидом за сутки. Это минимум с 3 августа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 661, летальных исходов из-за ковида — на 96. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 3 августа, когда зафиксировали 14 638 заболевших. 9 октября в стране зарегистрировали 18 819 случаев заражения и 102 смерти, всего с начала пандемии — 21 218 993 и 388 295 соответственно.

Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 24 819 против 28 793 днем ранее — до 20 439 043.

За сутки в России госпитализировали 724 заболевших против 1 017 днем ранее (снижение на 28,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 51 регионе и увеличилось в 23.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 39,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 23,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 10 регионах. Заболеваемость выросла в одном регионе и снизилась 84, следует из данных штаба.

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