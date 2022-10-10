Движение континентов Земли за миллиард лет показали в 40-секундном ролике

За 40 секунд можно увидеть, насколько активно континенты «путешествовали» по Земле в последний миллиард лет — к примеру, Антарктида какое-то время находилась на экваторе.
Тектонические (литосферные) плиты — блоки твердой оболочки планеты, литосферы, которые, как фрагменты гигантского «пазла», покрывают всю поверхность нашей планеты. Исследователи, статья которых была опубликована в журнале Earth-Science Reviews, создали совершенно новую модель эволюции Земли, позволяющую разобраться, как этот «пазл» постепенно собирался.
В своих расчетах ученые основывались на данных о палеомагнетизме — сохранившихся «записях» о положении по отношению к магнитному полю Земли той или иной геологической породы в период ее образования.
Кроме того, чтобы максимально точно реконструировать происходившие в земной коре процессы, исследователи опирались на уже существующие модели дрейфа континентов и взаимодействия границ литосферных плит друг с другом.
В человеческом масштабе времени плиты сдвигаются на несколько сантиметров в год — а за миллиард лет континенты успели побывать практически повсюду.
«И Антарктика, которая предстает нам сейчас как холодное, покрытое льдом, негостеприимное место, на самом деле когда-то была отличным туристическим направлением, потому что она находилась на экваторе».
Другой автор исследования Сабин Захирович сравнила перемещение тектонических плит по поверхности планеты с «завораживающим танцем»: «Океаны появляются и исчезают, континенты то разбегаются, то периодически воссоединяются, чтобы образовать гигантские суперконтиненты».
Новая модель движения тектонических плит позволяет ученым лучше понять, как менялся климат на планете, как изменялись океанические течения, какие минералы поднимались из глубин Земли на поверхность и стимулировали тем самым развитие жизни на ней.