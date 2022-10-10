Умер клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев

«Сегодня пришла очень печальная весть. Из России, из Нижнего Новгорода ушел из жизни клавишник первого золотого состава группы “Ласковый май”, который бессменно работал в моей группе, всегда сопровождал все концерты мои. Это уникальный человек, Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе “Ласковый май” и всегда все им дорожили и знали, насколько он вообще надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы “Ласковый май”, — сказал он на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Афанасьев дал более 2,6 тыс. концертов в составе группы, всегда был душой компании и надежным человеком, отметил Разин.