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16:51 (мск), источник: ТАСС

Умер клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Клавишник золотого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде. Об этом в понедельник сообщил продюсер группы Андрей Разин.

«Сегодня пришла очень печальная весть. Из России, из Нижнего Новгорода ушел из жизни клавишник первого золотого состава группы “Ласковый май”, который бессменно работал в моей группе, всегда сопровождал все концерты мои. Это уникальный человек, Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе “Ласковый май” и всегда все им дорожили и знали, насколько он вообще надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы “Ласковый май”, — сказал он на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Афанасьев дал более 2,6 тыс. концертов в составе группы, всегда был душой компании и надежным человеком, отметил Разин.

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