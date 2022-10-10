19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Калифорнии сделают из устриц фильтр для воды
Но для начала их нужно «приучить» к жизни у береговой линии.
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На устричных рифах в заливе Сан-Диего уже давно не растут жемчужины, но сотрудники местной Охраны окружающей среды уверены в том, что еще не все потеряно. Они надеются привлечь моллюсков и благодаря им защититься от береговой эрозии — смещения земли вдоль береговой линии, вызванного повышением уровня моря.
«Мы рассматриваем множество различных способов помочь в борьбе с повышением уровня моря, и разработанные нами рифовые шары — один из таких инструментов», — сказала Эйлин Махер, директор Охраны окружающей среды в порту Сан-Диего. В декабре прошлого года вдоль полуострова было установлено 360 сооружений. Эти полусферы весят по 135 килограмм, пишет Phys.org.
Они сделаны из смеси цемента, песка и измельченных устричных раковин — важного ингредиента, который привлекает живых устриц. По словам Махер, после 10 месяцев пребывания в воде рифы покрываются зеленоватым илом, который скрывает тысячи микроскопических моллюсков.
Исследователи, работающие над этим проектом, надеются увидеть и восстановить формирование устричных рифов, которые, по их мнению, окажут положительное влияние на местную окружающую среду. Эйлин Махер поясняет: «Рифы — это гораздо больше, чем естественный бастион против приливной эрозии; это миниатюрные фильтрационные установки, которые необходимы для морской экосистемы».
По словам ученых, ежедневно одна устрица фильтрует около 190 литров воды. Моллюски, как и водоросли, также станут важным источником пищи для 80 видов рыб и 300 разновидностей птиц, которые живут в этом районе.
Олеся Маевская