17:15 (мск), источник: РБК Life
В Санкт-Петербурге выпустят карту «Подорожник» с героями фильма «Брат»
Транспортная карта будет посвящена 25-летию фильма Алексея Балабанова.
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На новой версии транспортной карты «Подорожник» изобразят персонажей фильма «Брат»: Данилу Багрова (Сергей Бодров) и Немца (Юрий Кузнецов). Об этом сообщает сайт Петербургского метрополитена.
Новые карты начнут продавать в преддверии юбилея драмы, 13 октября 2022 года. Изделия будут выпущены в обращение ограниченным тиражом. Приобрести их можно на станциях «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Восстания» (вестибюль 1), «Чернышевская», «Девяткино» (вестибюль 2), «Купчино», «Невский проспект» (вестибюль 2), «Гостиный двор», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Владимирская», «Адмиралтейская» и «Комендантский проспект».
Первая часть фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышла на экраны 12 декабря 1997 года. Главную роль сыграл 26-летний Сергей Бодров-младший. Именно этот проект принес постановщику успех всероссийского масштаба. В мае 2000-го состоялась премьера второй части дилогии — фильма «Брат-2». Журнал «Афиша» включил проект в свой список «100 главных русских фильмов 1992—2013».