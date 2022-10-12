11:34 (мск), источник: РБК Life
Илон Маск представил «аромат отвратительного желания»
Уже доступен предзаказ на новое творение основателя SpaceX и Tesla.
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Миллиардер Илон Маск стал парфюмером и представил свой первый парфюм с названием Burnt Hair («Сгоревшие волосы»). Об этом сам бизнесмен сообщил в Twitter, а также пишет Bloomberg.
В социальной сети Маск назвал свой новый аромат лучшим в мире и отметил, что находится в недоумении, почему раньше не додумался до его создания. «С таким именем, как у меня, мое появление в парфюмерном бизнесе было просто неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся этому?!» — написал предприниматель.
Распространением парфюма с запахом сгоревших волос занялась компания Boring Company, основанная самим Маском. Стоимость одного флакона составляет $100 (около 6,5 тыс. руб.). На сайте организации Burnt Hair описывается как «аромат отвратительного желания». «Это примерно так же, как склониться над свечой за столом, но без всех последствий», «Выделяйтесь из толпы! С этим аромате внимание в аэропорту вам обеспечено!» — отметила пресс-служба компании в описании товара.
Незадолго до этого в новом амплуа также выступил Брэд Питт. Актер выпустил линию гендерно-нейтральной косметики и представил коллекцию унисекс-одежды, придуманную во сне. Рубашки бренда кинозвезды God's True Cashmere выполнены из 100-процентного итальянского кашемира и должны активировать чакры их владельцев.