09:18 (мск), источник: Газета.Ру
Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер названа самой красивой женщиной в мире
Британская актриса Джоди Комер лидировала в списке самых красивых женщин в мире с точки зрения науки. Об этом сообщает Metro.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Топ составил пластический хирург Джулиан Де Сильва. Он измерил пропорции лица звезд с помощью золотого сечения, чтобы оценить их красоту. Оказалось, что самыми пропорциональными чертами по данному методу обладает Комер. Ее процент соответствия идеальным параметрам достигает 94,52%. На втором месте актриса Зендея с результатом в 94,35%. На третьем — модель Белла Хадид (94,35%). Певица Бейонсе попала на четвертое место с результатом 92,44%. На пятой позиции поп-исполнительница Ариана Гранде (91,81%).
Джоди Комер известна по роли русской наемницы Вилланель в сериале «Убивая Еву». Она также снялась в таких проектах, как «Белая принцесса», «Мой безумный дневник», «Доктор Фостер».