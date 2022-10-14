17:56 (мск), источник: Аргументы и факты
Победители определились. Подвели итоги олимпиады по финграмотности
Почти сотня участников из 12 стран стали победителями и призерами II Международной олимпиады по финансовой грамотности.
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Итоги II Международной олимпиады по финансовой безопасности подведены. Мероприятие подытожил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Олимпиада проводится каждый год по поручению президента России Владимира Путина.
Вице-премьер встретился с иностранными участниками состязаний. Кроме того, он провел заседание оргкомитета, на котором обсудили итоги и перспективы развития молодежного движения в рамках олимпиады.
Во время встречи со студентами из Индии, Бразилии, ЮАР, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы финалистов.
Студенты из ЮАР интересовались, например, возможностями получения образования в России и дальнейшего трудоустройства, бразильцы — развитием центров изучения русского языка в их стране, а студенты из Армении — об участии школьников из стран СНГ в олимпиаде.
«Я во всех странах-участницах олимпиады бывал много раз. Я уверен, что вам тоже понравится здесь быть, и вы будете приезжать ещё и рассказывать друзьям, что такое современная Россия — технологичная, умная и открытая. Инициатива участия иностранных школьников крайне актуальна и сейчас прорабатывается организаторами и индустриальными партнерами олимпиады», — отметил вице-премьер.
Кроме того, Дмитрий Чернышенко пригласил ребят присоединиться к новому международному фиджитал-движению. И предложил приехать на первые в мире «Игры будущего», которые сочетают классические спортивные дисциплины и киберспорт. Они пройдут в Казани в 2024 году.
«Мы сегодня общались с коллегами из разных стран, они проявили большой интерес к расширению программы олимпиады. Ребята пообещали быть нашими послами и продвигать международное движение по финансовой безопасности в своих странах. Также мы договорились, что они будут проводить в своих странах олимпиадные мероприятия среди школьников, чтобы те в следующем году тоже могли принять участие в этой очень важной деятельности по достижению международной финансовой безопасности», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер отметил, что несмотря на текущую международную ситуацию удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады.
Если в прошлом году для участия в ней было зарегистрировано более 31 тысяч школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, то в этом году — уже более 40 тысяч человек из 12 стран. К участию в состязаниях присоединились школьники и студенты из Армении, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.
«Финансовая безопасность и киберустойчивость является основой суверенитета любой страны. Вы знаете, как уязвима финансовая и киберсистема, если они не защищены. Я благодарен за проведение II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мы видим, что количество участников увеличилось на 30%, включая международный охват. В этом году победителями и призерами стали 26 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц. В числе лучших — 80 представителей России. Рассчитываю, что в будущем они свяжут свою профессиональную деятельность с борьбой с киберпреступностью, мошенничеством и финансовыми пирамидами на международном уровне. Они не просто победили, но и получили привилегии при поступлении в ведущие вузы страны и перспективы трудоустройства. Правительство продолжит создавать условия, повышая информационную, финансовую и правовую грамотность молодежи», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Для финалистов олимпиады организовали практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, а также встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями. Кроме того, ребята выполняли задания на проведение настоящего финансового расследования с помощью игровой платформы «Графус», выявляли фирмы — «прослойки» и устанавливали организаторов в схеме нецелевого использования денежных средств.
Победители и призёры олимпиады получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.