Некоторые мигранты приостановили получение гражданства РФ из-за Украины

По его словам, граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Украины и Молдавии по-прежнему стремятся работать и жить на территории России, поскольку у них на родине не всегда удается найти высокооплачиваемое место работы. При этом поведение иностранных граждан уже изменилось.
«В первую очередь речь идет о гражданах тех стран, руководство которых запретило своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины вплоть до уголовной ответственности. Особенно напряглись граждане Таджикистана», — констатировал эксперт.
Ранее в сентябре российский президент подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на военную службу. На этом фоне посольства Казахстана, Киргизии и Узбекистана официально предупредили своих граждан, временно проживающих в РФ, об уголовной ответственности за наемничество. Власти Таджикистана прямо запретили участие своим гражданам в боевых действиях на территории иностранных государств.
— Сейчас намечается тенденция, что иностранцы приостанавливают процесс получения паспорта, довольствуясь разрешением на временное пребывание или видом на жительство. С этими документами можно жить, можно работать. Иностранные женщины, которые не подпадают под частичную мобилизацию, продолжают, как и прежде, получать российские паспорта, — резюмировал Поставнин.