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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
04:31 (мск), источник: Известия

Некоторые мигранты приостановили получение гражданства РФ из-за Украины

Ситуация с потоками мигрантов в Россию не изменилась даже в свете частичной мобилизации в стране и сложной геополитической обстановки. При этом иностранные граждане, находящиеся в России, приостанавливают процесс получения паспорта, довольствуясь разрешением на временное пребывание или видом на жительство. С чем это связано, рассказал «Известиям» руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Источник: Известия

По его словам, граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Украины и Молдавии по-прежнему стремятся работать и жить на территории России, поскольку у них на родине не всегда удается найти высокооплачиваемое место работы. При этом поведение иностранных граждан уже изменилось.

«В первую очередь речь идет о гражданах тех стран, руководство которых запретило своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины вплоть до уголовной ответственности. Особенно напряглись граждане Таджикистана», — констатировал эксперт.

Ранее в сентябре российский президент подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на военную службу. На этом фоне посольства Казахстана, Киргизии и Узбекистана официально предупредили своих граждан, временно проживающих в РФ, об уголовной ответственности за наемничество. Власти Таджикистана прямо запретили участие своим гражданам в боевых действиях на территории иностранных государств.

— Сейчас намечается тенденция, что иностранцы приостанавливают процесс получения паспорта, довольствуясь разрешением на временное пребывание или видом на жительство. С этими документами можно жить, можно работать. Иностранные женщины, которые не подпадают под частичную мобилизацию, продолжают, как и прежде, получать российские паспорта, — резюмировал Поставнин.

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