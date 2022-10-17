12:54 (мск), источник: Вокруг Света
Лежащие на дне океана останки древних организмов могут вызывать землетрясения
Ученые нашли способ предсказывать крупные природные катастрофы.
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Древние морские микроорганизмы могут серьезно влиять на сейсмические события. К такому выводу пришла группа ученых из Новой Зеландии и Нидерландов. По мнению исследователей, отложения кальцита могут блокировать естественное движение плит и приводить к землетрясениям.
Крупнейший желоб на границе двух литосферных плит — Австралийской и Тихоокеанской — называют зоной субдукции Хикуранги. Здесь одна платформа земной коры погружается под другую. Разлом способен вызывать мощные землетрясения до 8 баллов и выше. Авторы нового исследования пришли к выводу, что в этом замешаны крошечные микроорганизмы, которые жили уже десятки миллионов лет назад.
Природный минерал кальцит в океанических отложениях состоит из давно умерших морских одноклеточных организмов. Ученые обнаружили, что минерал, не растворяясь, может создавать чрезмерное трение между плитами. А растворяться легко он способен только при температуре не выше комнатной и сильном давлении.
Однако чем глубже в земную кору, тем температуры выше. При погружении в зону разлома с каждым километром становится на 10 градусов жарче.
А при нагревании минералу сложнее раствориться. В этом случае, предполагают авторы, кальцитовые раковины в глубоких слоях могут стать препятствием для движения платформ. Плиты при этом не могут просто остановиться, но они заблокированы, энергия копится и в конце концов высвобождается — происходит землетрясение.
Чтобы заглянуть внутрь зоны субдукции Хикуранги, требуется дорогостоящее буровое оборудование. Но если выяснить количество и поведение кальцита, можно будет предсказать, насколько сильным будет следующее землетрясение.
На данный момент ученые считают, что вероятность нового сильного землетрясения в течение следующих 50 лет составляет около 26%. Речь о событии такой мощности, которое способно вызывать большое цунами. О том, что подобное в этом месте уже случалось, специалисты узнали из геологических раскопок у Северного и Южного островов, а также в проливе Кука.