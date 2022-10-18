10:10 (мск), источник: РБК Life
Букеровскую премию получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака
Он победил с романом о военном фотографе «Семь лун Маали Алмейды».
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Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки получил Букеровскую премию по литературе за свой роман «Семь лун Маали Алмейды». Решение жюри было объявлено накануне вечером в Лондоне.
Награду победителю вручила королева-консорт Великобритании Камилла, герцогиня Корнуольская. Роман Карунатилаки рассказывает историю военного фотографа Маали Алмейда, который после смерти должен в течение недели выяснить загадку своей гибели и получить доступ к спрятанным фотографиям, которые «потрясут Шри-Ланку».
В благодарственной речи писатель со сцены обратился к народу Шри-Ланки на тамильском и сингальском языках, а потом повторил по-английски: «Я пишу эти книги для вас», — передает Guardian.
Он также заявил о своей надежде, что когда-нибудь политическая ситуация в островном государстве станет такой, что его роман «останется только на полках книжных магазинов в разделе с фэнтези».
Председатель жюри премии 2022 года Нил МакГрегор отметил «амбициозность и дерзость» романа, назвав его «метафизическим триллером» и «загробным нуаром».
«Это серьезная философская история, которая переносит в “темное сердце мира” — кровавые ужасы гражданской войны на Шри-Ланке. И оказавшись там, читатель также открывает для себя нежность и красоту, любовь и верность, стремление к идеалу, которые оправдывают каждую человеческую жизнь», — подчеркнул Нил МакГрегор.
Шехан Карунатилака считается одним из выдающихся писателей на своей родине. Он также известен как автор рок-песен и рассказов о путешествиях. Родившийся в Шри-Ланке в 1975 году и выросший здесь, затем он учился в Новой Зеландии, жил и работал в Лондоне, Амстердаме и Сингапуре. Впоследствии вернулся жить на родину. «Семь лун Маали Алмейды» — его второй роман, вышедший более чем через десять лет после его дебютной книги «Китаец» (2011 год).
Букеровская премия — ведущая мировая литературная награда за одно художественное произведение, основанная в Великобритании в 1969 году.
Премия вручается ежегодно автору из любой страны мира при условии, что его произведение написано на английском языке и было опубликовано в Великобритании или Ирландии в течение года. Среди самых знаменитых обладателей Букеровской премии пять писателей, которые впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе: Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Сураджпрасад Найпол, Джон Максвелл Кутзее, Исигуро Кадзуо. В прошлом, 2021 году обладателем премии стал писатель Дэймон Гэлгут (ЮАР) за роман «Обещание» о проблемах расового неравенства.
Ева Акимова