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16:30 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые раскрыли фактор, помогающий вести активный образ жизни

Ученые из Университета Кина в Нью-Джерси в США установили, что дружба с людьми, ведущими активный образ жизни, положительно влияет на тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Источник: CC0/Maxhomefitness

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале PLOS ONE.

Специалисты проанализировали данные других исследований, изучавших влияние социального взаимодействия на повышение физической активности. На основе собранных данных ученые разработали компьютерную модель, которая показала, что общение малоподвижных людей с более активными изменяет привычки первых в лучшую сторону: люди начинают чаще заниматься спортом.

В будущем ученые планируют подтвердить их гипотезу и провести испытания с участием реальных людей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что ученые из Мичиганского университета выяснили, что регулярные физические нагрузки делают жировую ткань более здоровой, тем самым улучшая метаболизм человека даже без потери веса.

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