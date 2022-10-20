Ученые раскрыли фактор, помогающий вести активный образ жизни

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале PLOS ONE.
Специалисты проанализировали данные других исследований, изучавших влияние социального взаимодействия на повышение физической активности. На основе собранных данных ученые разработали компьютерную модель, которая показала, что общение малоподвижных людей с более активными изменяет привычки первых в лучшую сторону: люди начинают чаще заниматься спортом.
В будущем ученые планируют подтвердить их гипотезу и провести испытания с участием реальных людей.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что ученые из Мичиганского университета выяснили, что регулярные физические нагрузки делают жировую ткань более здоровой, тем самым улучшая метаболизм человека даже без потери веса.