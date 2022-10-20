18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Последствия чумы все еще влияют на эволюцию человечества
Гены, которые помогли нашим предкам побороть «Черную смерть», развивают иммунные заболевания.
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Анализ ДНК, взятой у средневековых людей, переживших чуму XIV века, показывает, что последствия болезни продолжают влиять на организм людей по сей день. Выяснилось, что патоген не только все еще активен, но и адаптировался, и жил в нашей иммунной системе веками. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Поскольку чума была широко распространена, а мертвых хоронили в братских могилах, сегодняшним исследователям предстоит изучить множество костей. Ученые сосредоточились на 100-летнем окне до, во время и после пандемии. Они получили более 500 образцов от людей, умерших в Лондоне и Дании. Сравнив геномы этих людей, исследователи смогли идентифицировать четыре гена, которые были связаны с «Черной смертью». Оказалось, что произведенные благодаря им белки помогли защитить наш организм от вторжения патогенов.
Международная группа ученых во главе с генетиками Дженнифер Кланк из Университета Макмастера (Канада) и Таурасом Вилгалисом из Чикагского университета (США) решила выяснить, смогут ли они установить, как «Черная чума» изменила геном человека. «Когда возникает пандемия, убивающая от 30 до 50% населения, у людей происходит генная перестройка. Выжившие передают их новым поколениям», — пояснили авторы.
Хотя наши гены устойчивы к самой «Черной смерти», ученые обнаружили, что они же делают нас восприимчивыми к аутоиммунным заболеваниям, например, болезни Крона и ревматоидному артриту. Это открытие предполагает, что пандемии могут иметь неожиданные, а иногда и пагубные долгосрочные последствия, которые передаются из поколения в поколение.
Олеся Маевская