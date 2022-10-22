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11:31 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 9 348 случаев заражения ковидом за сутки

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 348, летальных исходов из-за ковида — на 90. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 761 случай заражения и 93 смерти, всего с начала пандемии — 21 364 263 и 389 449 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 035 против 15 672 днем ранее, до 20 708 528.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 865 против 660 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 224 258 случаев заражения. Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 18 против 19 днем ранее, до 46 507. Количество случаев выздоровления увеличилось на 1 002, до 3 033 178.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 293 против 321 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 1 116 275 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 446, до 1 096 726. За сутки в области не зафиксировано ни одного летального исхода.

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