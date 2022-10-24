Ученые раскрыли диету неандертальцев благодаря древнему зубу Антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей
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11:21 (мск), источник: Газета.Ру

Антропологи раскрыли диету неандертальцев благодаря древнему зубу

Антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей.

Источник: Servaas Neijens/Rijksmuseum van Oudheden

Оказалось, что неандертальцы были хищниками. Работа ученых была опубликована в журнале PNAS.

Коренной зуб был найден в Габасе, Испания. По оценкам антропологов, находке более 50 тыс. лет. Обычно для определения рациона питания ученые используют анализ белков и изотопов азота, присутствующих в коллагене костей. Однако этот метод не работает с такими старыми образцами.

Антропологи использовали альтернативный метод — проанализировали соотношение изотопов цинка, содержащегося в эмали. По словам ученых, чем ниже доля изотопов цинка в костях, тем выше в пищевой цепочке находится тот или иной вид.

Результаты исследования изотопов цинка показали, что древние неандертальцы были хищниками. При этом данные анализа других химических элементов говорят о том, что они, как правило, не употребляли кровь животных, а предпочитали костный мозг. Исследователи планируют подтвердить свои выводы, изучив останки представителей этого древнего вида, обитавших в других регионах.

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