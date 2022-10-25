13:33 (мск), источник: РБК Life
В Мексике побили мировой рекорд Гиннесса по танцам на батуте. Видео
Участие в прыжках приняли почти 4 тыс человек, включая мэра столицы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Мехико побили мировой рекорд Гиннесса по коллективным танцам на батуте. Участие в прыжках приняли одновременно почти 4 тыс человек, включая мэра столицы, 60-летнюю Клаудию Шейнбаум Пардо.
Видео рекорда размещено в ютуб-канале мексиканской газеты El Universal. В совместном рекорде были заняты жители 16-ти муниципалитетов, которые накануне еще и провели репетицию на главной площади мексиканской столицы Сокало, пишет издание El Occidental. Организаторы заявили, что более 4065 человек прыгали на батутах, но 130 участников были дисквалифицированы, поэтому зафиксировали официальное участие 3 935 человек.
Фитнес на батутах в центре Мехико длился более 30 минут, у участников было право на короткие паузы для отдыха не более 15 секунд. Судья книги Гиннесса подтвердил, что рекорд установлен. Как подчеркнула мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум Пардо: «Мы еще раз показали, что Мехико является самым спортивным из всех городов мира. Я прошу всех жителей продолжать занятия спортом — это лучшее, что можно сделать для здоровья».
Мехико не впервые стремится побить различные спортивные рекорды Гиннесса. Несколькими месяцами ранее, в июне 2022 года здесь сумели провести самую масштабную тренировку по боксу для 14 299 участников, сообщает «Вестник Мексики». Предыдущий подобный рекорд по боксерскому мастер-классу принадлежит России. 22 июля 2017 года на Красной площади состоялось занятие по боксу для 3 тыс. человек, которые отрабатывали спортивные приемы 31 минуту.