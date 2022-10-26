11:22 (мск), источник: РБК Life
Писатель Джордж Мартин рассказал о готовности книги «Ветра зимы» на 75%
Но о дате окончания работы предпочел умолчать.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Роман «Ветра зимы» готов на три четверти, рассказал американский писатель Джордж Мартин в эфире на сайте книжного издательства Random House. Заявление литератора приводит The Brag. Мартин назвал новую книгу большой и сложной, отметив, что произведение будет самым объемным в цикле «Песнь льда и огня». На сегодня самыми длинными частями саги являются «Танец с драконами» и «Буря мечей», по полторы тысячи страниц каждая. Автор предположил, что предстоящая книга станет еще полновеснее.
Как признался в эфире американский литератор, он перестал строить прогнозы по поводу сроков окончания работы, поскольку пришел к выводу, что ранее «переоценивал свои возможности заканчивать начатое» под давлением вопросов поклонников. При этом он никогда не обманывал фанатов, подчеркнул Мартин. Однако писатель уверен, что, как только он закончит «Ветра зимы», ему сразу начнут задавать вопросы, когда же издадут «Грезы о весне».
«Песнь льда и огня» — серия романов Мартина, получивших экранизацию в виде сериалов «Игра престолов» и «Дом дракона» от НВО. Сага начала издаваться в 1996 году, и сейчас опубликовано пять книг, последняя из которых издана 11 лет назад. Еще два романа книжной серии фанаты ждут:
Писатель неоднократно отмечал, что сюжет книг и их финал будет отличаться от финала снятого по их мотивам сериала. Летом 2021 года он сообщал, что допишет шестую часть в 2021 году, однако работа до сих пор не завершена и сейчас он избегает называть точную дату выхода романа.
За информацией о дате выхода «Ветров зимы» поклонники следят 12 лет, начиная с 2010 года, когда писатель в своем блоге написал, что четыре части романа уже готовы. После этого писатель периодически вновь заявлял, что работа над книгой близка к финалу. Несколько дней назад на американском телевидении завершилась трансляция сериала «Дом дракона» от HBO, который стал приквелом к «Игре престолов». Причем последний эпизод «Дома дракона» попал в Сеть за два дня до официального выхода. Тем не менее приквел стал самой удачной премьерой в истории HBO, и уже известно, что сериал продлили на второй сезон.