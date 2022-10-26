Финалисты «Большой перемены» поддержали участников СВО

Будка «Добрых слов», где ребята могут записать видеообращения с пожеланиями в адрес российских вопенных и их семей, начала работу на Дворцовой площади «Артека». За два дня участники записали более 300 видео-открыток, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообдщении.
«Мы обязательно победим! Спасибо за то, что защищаете государственные границы, защищаете нас», — сказал, в частности, финалист конкурса Владимир Панфилов из Кемеровской области.
А девятиклассник Дмитрий Мартьянов приехал на финал из Донецка, так что в будке «Добрых слов» он записал послание тем, кто делает все возможное для возвращения мира в Донбасс. «Здорово, что есть такая площадка, где можно поддержать военнослужащих, которым сейчас тяжело и сказать им спасибо», — отметил он.
Финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников проходит с 23 по 28 октября в МДЦ «Артек». В нем принимают участие 1,5 тыс. школьников 9−11 классов из всех регионов. Для них помимо конкурсных испытаний организована образовательная программа, мастер-классы, игры и патриотические акции.
300 победителей выиграют по 200 тыс. рублей, которые смогут потратить на саморазвитие. Еще 300 финалистов — учеников 11 классов — получат по 1 млн рублей для получения образования или запуска стартапа.