16:39 (мск), источник: ТАСС Наука
Разгадывание кроссвордов замедляет уменьшение объемов мозга
Головоломка также тормозит потерю памяти у людей с деменцией.
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ТАСС, 27 октября. Нейрофизиологи из США выяснили, что разгадывание кроссвордов замедляет потерю воспоминаний и сокращение объема мозга у пациентов с легкими формами деменции, причем в этом отношении они превосходят компьютерные игры. Работа опубликована в журнале NEJM Evidence. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Колумбийского университета.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире живет 55 млн человек с деменцией. Одна из наиболее распространенных причин — болезнь Альцгеймера. Ее выявляют в 60−70% случаев. Это неврологическое заболевание приводит к гибели клеток мозга, в результате которой у человека постоянно снижаются мыслительные, поведенческие и социальные навыки. Он может забыть недавний разговор, событие или имена родственников, заблудиться в знакомом месте и.т.д.
По этой причине исследователи ищут новые подходы для профилактики и замедления развития деменции. В частности, они обнаружили, что работу мозга пожилых людей улучшают различные формы стимуляции памяти и внимания: ребусы, кроссворды, компьютерные и настольные игры.
Американские нейрофизиологи проверили эффективность подходов на 107 пожилых добровольцах, страдавших от легких форм деменции, и проследили за их состоянием в последующие полтора года. Специалисты попросили добровольцев пройти набор тестов ADAS-Cog, оценивающий сипмтомы деменции. Тест позволяет узнать насколько хорошо участники тестирования запоминают слова, называют имена объектов, выполняют задания, помнят свое имя и исполняют другие задачи.
Первый тест ученые провели через три месяца после начала «тренировок», а впоследствии организовали еще несколько испытаний. Наблюдения показали, что разгадывание кроссвордов тормозит потерю памяти сильнее, чем компьютерные игры Это было в одинаковой степени характерно как после первого теста, так и при последующих проверках остроты ума и памяти. Оба способа замедлили сокращение объемов мозга, однако кроссоворды и в этом случае оказались эффективнее видеоигр.
По мнению исследователей, это говорит о том, что такие интеллектуальные упражнения действительно улучшают состояние памяти и ума улюдей с деменцией, подытожили исследователи.